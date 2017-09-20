Сыктывкарскую студию маникюра закрыли за антисанитарию

Постановлением Сыктывкарского горсуда на 90 суток с 7 сентября приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя Екатерины Евсеевой по предоставлению услуг по маникюру и педикюру в студии «Purpur», расположенной по улице Куратова. Это сделано во избежание возможного причинения вреда здоровью неограниченного круга лиц.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Коми, специалисты при проведении внеплановой проверки по жалобе женщины нашли многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе этой студии. Так, в помещении отсутствовали раковины для мытья рук, не было специального места для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов. Для этих целей использовалась раковина в общем туалете на втором этаже офисного здания, которым пользуются другие арендаторы и их посетители. Она не обрабатывалась и не дезинфицировалась. В ней при отсутствии горячего водоснабжения и мыли инструменты, используемые для маникюра и педикюра. В студии не обеспечивались безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, что могло повлечь распространение инфекционных заболеваний. Нарушались требования к обеззараживанию и хранению производственных отходов, уборки помещений. На момент проверки у Е.Евсеевой отсутствовала личная медицинская книжка с результатами периодического медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

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