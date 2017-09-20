В Ижемском районе педагоги задолжали врачам полмиллиона рублей

На сайте «Активный регион» появилась информация, что в Ижемском районе есть проблема задолженности за прохождение платных медицинских осмотров работниками учреждений образования перед центральной районной больницей. Это негативно сказывается на финансовой ситуации учреждения: не только на выполнении текущих расходов, перечислении обязательных платежей в фонды, но и на выплате заработной платы персоналу (430 человек). Не исключена вероятность задержки выплаты зарплаты. Чиновники указывают на недостаток финансовых средств и завышенные цены на платные медуслуги больницы по сравнению с другими муниципалитетами.

По информации министерства здравоохранения Коми, сложившаяся задолженность учреждений образования перед ижемской больницей за периодические медицинские осмотры в 2017 году по состоянию на 7 сентября составляет 512,1 тысячи рублей. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим его издержки на них. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с учетом спроса на нее, требований к качеству в соответствии с показателями госзадания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги, а также необходимой прибыли и процента рентабельности. Предельный уровень рентабельности не установлен. Он определяется учреждениями здравоохранения самостоятельно, исходя из сложившейся конъюнктуры рынка. Поэтому даже в рамках одного муниципалитета цена на услугу может значительно отличаться. Разница в себестоимости может быть обусловлена разницей в стоимости коммунальных услуг. Кроме того, себестоимость зависит от возраста оборудования, который влияет на размер амортизационных начислений. При формировании цены на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров имеет значение профессия и условия труда, а также наличие вредных и (или) опасных производственных факторов. От этого зависит перечень необходимых лабораторных и функциональных исследований, осмотров врачами-специалистами.

Фото Владилена Олофинского