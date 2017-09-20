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Среда, 20 сентября 2017, 16:00
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16:00
В учебных заведениях Коми нашли опасных цыплят, свиное сердце и рыбу

Продукцию не допустили на стол и сожгли.

При проведении проверок в сентябре 2017 года сотрудники управления Россельхознадзора по Коми нашли нарушения в учебных заведениях Сыктывкара и Корткеросского района. По сообщению пресс-службы управления, в сыктывкарском техническом лицее зафиксированы нарушения требований ветеринарного законодательства. В холодильной камере складского помещения находилось на хранении для дальнейшего приготовления в пищу детям свиное замороженное сердце весом три килограмма без маркировки, указания информации о производителе, о сроках годности, дате выработки, условиях хранения.

В холодильнике столовой школы села Нившера Корткеросского района обнаружили 17 килограммов свежемороженой рыбы. Ее расфасовали в потребительскую упаковку также с нарушениями. Отсутствие этикетки, содержащей сведения, предусмотренные законом, не позволили идентифицировать продукцию, а также обеспечить соблюдение сроков ее годности.

Затем в холодильнике столовой школы корткеросского села Намск нашли тушки цыплят-бройлеров  весом почти два килограмма без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Всю потенциально опасную продукцию из этих учреждений сожгли. На юридические и должностные лица составили административные протоколы.

Помимо этого в холодильнике столовой школы села Большелуг Корткеросского района на хранении находилось более восьми килограммов куриных замороженных бедер без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара. В соответствии с предписанием указанная продукция снята с реализации и оставлена на ответственное хранение до предъявления необходимых документов. На юридическое лицо и должностное лицо тоже составлены административные протоколы.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар Корткеросский район
Общество
Пресс-релизы
сердцерыбацыплята
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