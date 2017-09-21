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02:14 Коми получит все акции сыктывкарского ликеро-водочного завода
Власти решили упростить механизм владения предприятием.
ООО «Агрохолдинг» передаст в собственность Коми все акции АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных и земельных отношений.
Безвозмездная передача в государственную собственность республики акций завода позволит пополнить доходы бюджета в виде получения дивидендов от хозяйственных обществ, принадлежащих региону. Управлением акционерным обществом займется министерство имущественных и земельных отношений Коми.
*** АО «Сыктывкарский ликероводочный завод» является ведущим производителем алкогольной продукции на рынке Коми и одним из крупнейших заводов в Северо-Западном регионе. В ассортименте предприятия более 20 наименований изделий для различных ценовых групп. Натуральный состав и оригинальность рецептур – отличительная особенность продукции предприятия.
Уставный капитал «СЛВЗ» по данным бухгалтерской отчетности на 1 января 2017 года составил 122 миллиона рублей, величина активов – 840 миллионов рублей.
*** ООО «Агрохолдинг» контролируется АО «Агрокомплекс», которое полностью принадлежит Минимуществу Коми.
Фото Владилена Олофинского
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