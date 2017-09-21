Сроки геологоразведочных работ для Коми увеличены до семи лет

Госдума России 20 сентября приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О недрах», внесенные Государственным Советом Коми. Изменения включили республику в число регионов, для которых максимальные сроки геологоразведочных работ увеличиваются с пяти до семи лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как подчеркнула председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, при подготовке поправок депутаты запросили и учли позицию девяти регионов со схожими сложными природно-климатическими условиями. Среди них Забайкальский край, Приморье, Бурятия и Хакасия. Все это было необходимо для того, чтобы подготовить убедительную аргументацию и сопроводительные документы к законопроекту.

Она отметила, что в силу суровых климатических и географических условий в регионе компании, занимающиеся геологоразведкой, за пять лет не всегда успевали провести геологическое изучение территорий. Увеличение сроков разведки позволит геологам проводить более качественное обследование недр и другие работы без оформления дополнительных разрешений. Как ожидается, это будет способствовать открытию новых месторождений полезных ископаемых, а значит, и пополнению бюджетов различных уровней.

Работа по данной законодательной инициативе проводилась совместно с правительством республики с 2015 года. Первоначальная версия документа была отклонена Госдумой прошлого созыва, однако повторное инициирование в 2017 году депутатским корпусом Госсовета Коми доработанного законопроекта нашло поддержку у федеральных коллег.

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