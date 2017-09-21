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Четверг, 21 сентября 2017, 14:59
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14:59
Жителей Хабаровска обвинили в незаконном обороте наркотиков в Сыктывкаре и Ухте

При обыске у них изъяли семь килограммов наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратруы Коми, по версии следствия, в октябре 2016 года молодая пара приехала в Сыктывкар из Хабаровска для незаконного сбыта синтетических наркотиков. Молодой человек являлся участником межрегионального преступного сообщества, специализирующегося на торговле «спайсами», а свою знакомую привлек для оказания ему помощи. Все коммуникации с другими звеньями сообщества они вели по интернету. Хабаровчанин получал от неустановленных лиц адреса с оптовыми закладками наркотиков и вместе с девушкой фасовал их меньшими партиями и прятал в тайниках в Сыктывкаре и Ухте. Информацию о координатах закладок сообщники передавали другим участникам группировки.

В начале декабря 2016 года жителей Хабаровска задержали сотрудники правоохранительных органов. При обысках у них обнаружили почти семь килограммов наркотических средств.

Хабаровчанам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в составе организованной группы, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере». Молодого человека, который полностью признал вину, также обвинили в участии в преступном сообществе. Его сообщница признала вину частично.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Сыктывкарский горсуд.

Фото УФСКН по Коми

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар Ухта
Криминал
Социум
спайсыНаркотики
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