КомиОнлайн

Новости

Четверг, 21 сентября 2017, 15:34
  • 86
  • 0
  • 1

15:34
Власти дадут деньги на телятник и коровник в Сысольском и Усть-Куломском районах

Эти проекты приглянулись чиновникам.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, определены победители конкурса инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса республики. Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2017 году, получило ООО «АГРОресурс». Предприятие будет строить телятник на 152 головы в селе Чухлэм Сысольского района. Также в этой категории победил проект строительства коровника на 200 голов и молочного блока в селе Помоздино Усть-Куломского района, который реализует СПК «Помоздино».

А реконструкция животноводческого помещения на 200 голов дойного стада крупного рогатого скота беспривязного содержания в селе Межадор Сысольского района (ООО «Межадорское») будет произведена с возмещением части прямых понесенных затрат.

«Государственная поддержка из средств республиканского бюджета будет направлена на компенсацию выполненных строительно-монтажных работ и приобретенное животноводческое оборудование. При реализации проектов будет создано 14 новых рабочих мест. У нас есть еще несколько проектов, которые планируем завершить до конца года, есть переходящие объекты. Они все обеспечат дополнительные рабочие места в аграрном секторе республики», - прокомментировал заместитель председателя правительства Коми Анатолий Князева.

Напомним, до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию нового коровника на 100 голов крупного рогатого скота привязного содержания в селе Чернутьево Удорского района, запуск реконструированного коровника на 200 голов в селе Шошка Сыктывдинского района, завершение строительства семейной птицефермы по выращиванию перепелов на 11400 голов в селе Корткерос и молочно-товарной фермы на 100 голов в деревне Коквицы Усть-Вымского района. Помимо этого близится к завершению второй этап масштабного инвестиционного проекта по строительству фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов, реализуемое ООО «Южное».

Фото Минсельхоза Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми Сысольский район Усть-Куломский район
Экономика
Социум
коровниктелятникфермаКоровы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Оптик-оптометрист
ПроЗрение (Сыктывкар)

от 50000 до 80000 RUR

Бухгалтер на участке реализации
Комитекс Гео (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика