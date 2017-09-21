Власти дадут деньги на телятник и коровник в Сысольском и Усть-Куломском районах

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, определены победители конкурса инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса республики. Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2017 году, получило ООО «АГРОресурс». Предприятие будет строить телятник на 152 головы в селе Чухлэм Сысольского района. Также в этой категории победил проект строительства коровника на 200 голов и молочного блока в селе Помоздино Усть-Куломского района, который реализует СПК «Помоздино».

А реконструкция животноводческого помещения на 200 голов дойного стада крупного рогатого скота беспривязного содержания в селе Межадор Сысольского района (ООО «Межадорское») будет произведена с возмещением части прямых понесенных затрат.

«Государственная поддержка из средств республиканского бюджета будет направлена на компенсацию выполненных строительно-монтажных работ и приобретенное животноводческое оборудование. При реализации проектов будет создано 14 новых рабочих мест. У нас есть еще несколько проектов, которые планируем завершить до конца года, есть переходящие объекты. Они все обеспечат дополнительные рабочие места в аграрном секторе республики», - прокомментировал заместитель председателя правительства Коми Анатолий Князева.

Напомним, до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию нового коровника на 100 голов крупного рогатого скота привязного содержания в селе Чернутьево Удорского района, запуск реконструированного коровника на 200 голов в селе Шошка Сыктывдинского района, завершение строительства семейной птицефермы по выращиванию перепелов на 11400 голов в селе Корткерос и молочно-товарной фермы на 100 голов в деревне Коквицы Усть-Вымского района. Помимо этого близится к завершению второй этап масштабного инвестиционного проекта по строительству фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов, реализуемое ООО «Южное».

Фото Минсельхоза Коми