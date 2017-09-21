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Четверг, 21 сентября 2017, 16:09
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16:09
В Сосногорске пенсионерка погибла после наезда фургона

Машина ехала задним ходом.

ДТП произошло утром 21 сентября в Сосногорске на перекрестке улиц Советской и 50 лет Победы. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 21-летний водитель ехал задним ходом на автомобиле ГАЗ по улице Советской. Он не заметил и сбил 64-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. Пешеход получила множественные травмы. Позже пенсионерка скончалась в больнице.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД по Коми

«КомиОнлайн»
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Сосногорск
Происшествия
Социум
ДТПфургоннаезд
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