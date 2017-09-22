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Пятница, 22 сентября 2017, 18:00
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18:00
Эвакуированные из-за задымления шахты в Воркуте возобновили работу

Специалисты не нашли дыма и огня.

Днем 22 сентября поступила информация об обнаружении незначительного задымления в районе изолирующей перемычки рельсового штрека пласта Четвертого шахты «Воркутинской» АО «Воркутауголь». Всех работников эвакуировали. Дополнительно вывели на поверхность работников шахты «Заполярной», поскольку она связана с «Воркутинской» единой вентиляционной сетью. В результате происшествия никто не пострадал. Работу шахт приостановили.

Как сообщили в пресс-службе «Воркутауголь», специалисты обследовали место происшествия при помощи тепловизоров. Дыма и открытого огня сотрудники военизированной горноспасательной части не обнаружили.

«Шахта «Воркутинская» работает в штатном режиме. Соответствующее разрешение от МЧС получили после завершения работы штаба по ликвидации инцидента в 15:00. Шахта «Заполярная» также возобновила свою работу», - отметили в пресс-службе.

Ущерба для предприятия нет. Создана комиссия по расследованию инцидента, в состав которой вошли представители МЧС, Ростехнадзора и «Воркутауголь».

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Воркута
Происшествия
Социум
шахтазадымлениеэвакуацияВоркутауголь
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