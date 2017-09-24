На пожарах в Сыктывкаре погибли два человека

По сообщению главного управления МЧС по Коми, днем 22 сентября в сыктывкарском местечке Дырнос в садовом некоммерческом товариществе «Искра» произошел пожар в дачном доме. В тушении огня приняли участие три единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. На ликвидацию инцидента ушло более двух часов. Огонь повредил площадь в 24 квадратных метра. В результате погиб мужчина 1955 года рождения. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

Затем ночью 24 сентября в Сыктывкаре произошло возгорание хозяйственной постройки по улице Ветеранов у дома №12. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Строение сгорело и обрушилось, в завале нашли обгоревшее тело человека. Его личность устанавливают. Причину пожара выясняют.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

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