Лекарства на спирту в России разрешили продавать в неограниченном количестве

Минюст не утвердил норму Минздрава об ограничении отпуска из аптек лекарств, содержащих спирт. Это следует из окончательной версии документа, который вступил в силу 22 сентября, пишут «Известия».

По информации издания, отказ от ограничений связан с тем, что спиртосодержащие препараты и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12 процентов.

По данным аналитического агентства DSM Group, средняя цена лекарств, содержащих спирт, в первой половине 2017 года повысилась на 25 процентов относительно того же периода прошлого года. Выручка от их продажи увеличилась лишь на 10 процентов.

Как пишут «Известия», в марте этого года вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы — ограничить объем тары настоек и запретить продажу более двух флаконов в одни руки.

*** В декабре 2016 года из-за массовой гибели людей в Иркутске, употреблявших суррогатный алкоголь, в России на месяц приостановили розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Затем этот срок продлили еще на два месяца. В конце марта, ограничение ввели в третий раз, увидев в этом положительный эффект.

В конце июня 90-дневный срок истек, поскольку масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами, удалось снизить, поступило предложение в очередной раз продлить запрет.

В Коми с 1 января по 9 марта 2017 года число алкогольных отравлений сократилось на 23 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось и количество смертельных исходов – на 10 процентов. Отчасти такой результат связывают с временным ограничением на торговлю спиртосодержащими жидкостями. В столице республики ведут реестр всех торговых точек муниципалитета. С владельцами нестационарных торговых объектов (киоски, торговые точки на автобусных остановках) стараются договориться и прекратить такого рода продажу. Кроме того, эти объекты демонтируют или перекрывают доступ к ним (заваривают двери и окна).

Запрет на торговлю суррогатами обеспечил местным производителей ликероводочной продукции прирост продаж.

Фото Антонины Лапуньковой