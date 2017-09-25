На месте бизнес-центра «Куратов» в Сыктывкаре построят жилой дом

На брифинге после общегородской планерки 25 сентября мэр Сыктывкара Валерий Козлов, прокомментировал составленный общественниками список опасного «недостроя» в столице республики. Он сообщил, что в администрации ведется системная работа в данном направлении. По его словам, имеется перечень практически всех подобных строек. «Они все на виду, но каждый из объектов имеет свою специфику. Где-то работаем над тем, чтобы прекратить договор аренды земли, если земельные участки не используются эффективно», - пояснил В.Козлов.

По поводу здания бывшего управления образования на улице Карла Маркса мэр отметил, что собственник проектирует на этом месте жилой дом. «Известно, что у владельца есть желание получить смежный участок, мы надеемся, что в ближайшее время дом будет окончательно запроектирован и снесено это крайне неприглядное здание», - заключил В.Козлов.

Насчет котлована под 15-этажный бизнес-центр «Куратов», разрешение на строительство которого «ТетрастройКоми» получила в октябре 2014 года, но к возведению здания так и не приступила, комиссия администрации по землепользованию со второго раза согласилась на строительство на данном участке многоэтажного жилого дома при условии соблюдения всех требований.

Изначально там было запроектировано офисное здание с гостиницей. Теперь ведется работа по переводу объекта в другую зону застройки сообщил В.Козлов. «Мы все-таки хотим развивать кварталами застройку города и не являемся сторонниками перевода таких зданий под жилье в угоду тем или иным интересам. Поэтому первоначально комиссия отклонила изменение целевого статуса. Но мы понимаем, что в данный момент застройщик не нашел инвесторов под бизнес-центр с гостиницей, а вот под жилье желающие вложить средства есть. Поэтому комиссия приняла положительно решение и будет выходить в совет города, чтобы разрешить построить многоэтажку. Мы это обсуждаем в каждодневном режиме, понимая, что таких объектов в столице республики быть не должно», - пояснил позицию администрации города мэр.

*** Изначально в проектной документации застройщика говорилось, что возведение центра «Куратов» общей площадью 43,4 тысячи квадратных метра закончат во второй половине 2016 года. Восприятие здания сориентировано со стороны улицы Куратова, а архитектурная выразительность дополняется за счет сочетания двух блоков высотой 10 и 15 этажей. Вестибюльная группа 15-этажной части будет оснащена семью пассажирскими лифтами, в 10-этажной части предусматривали три лифта. Шестой этаж отводился под кафе. На прилегающей территории собирались расположить гостевые, временные и открытые автостоянки.

Фото Владилена Олофинского