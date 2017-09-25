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Понедельник, 25 сентября 2017, 15:47
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15:47
Рядом с Усть-Цильмой остановили теплоход с тремя тоннами рыбы неизвестного происхождения

Продукцию без документов и маркировки изъяли.

Во время рыбоохранного рейда в районе села Усть-Цильма на реке Печоре 22 сентября был остановлен и досмотрен теплоход. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. При досмотре обнаружили, что судно перевозит 3282 килограмма водных биоресурсов без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировочных этикеток: из них 478 килограммов лосося атлантического (семги), 1204 килограмма ряпушки, 800 килограммов сига соленого, 300 килограммов пеляди и 500 килограммов ряпушки соленой.

Все водные биоресурсы были изъяты из оборота. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование о происхождении и законности нахождения продукции на борту судна.

Фото с сайта pixabay.com

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КомиУсть-Цилемский район
Экология
Социум
рыбагруздокументы
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