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Понедельник, 25 сентября 2017, 18:16
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18:16
Уклонившийся от уплаты налогов экс-директор шахты «Интауголь» амнистирован

Дмитрий Добычин причинил ущерб в 68,5 миллиона рублей.

Бывшего генерального директора ОАО «Шахта «Интауголь» Дмитрия Добычина обвинили в неисполнении обязанностей налогового агента и уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по октябрь 2014 года при наличии у «Шахты «Интауголь» денежных средств, достаточных для перечисления в бюджет налога на доход физических лиц (около 45 миллионов рублей), директор предприятия направлял эти средства на иные цели. Помимо этого из материалов уголовного дела следует, что в 2010-2012 годах Д.Добычин включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения  о доходах и расходах предприятия, что повлекло непоступление в бюджетную систему России налогов на сумму около 68,5 миллиона рублей.

При предварительном расследовании и судебном разбирательстве Д.Добычин свою вину в совершенных преступлениях не признал, однако в последнем слове попросил суд не лишать его свободы, пообещав вернуться на предприятие и помочь выйти ему из кризиса. Интинский горсуд 18 сентября вынес Д.Добычину наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с испытательным сроком два года и штрафа. От наказания в виде лишения свободы и судимости он освобожден по акту об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, от штрафа - в связи с истечением сроков давности уголовной ответственности.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, решение суда, которое пока не вступило в законную силу, будет обжаловано. Иск прокурора о взыскании с Д.Добычина ущерба в виде налогов направлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

*** В 2011 году конкурсный управляющий «Шахты «Интауголь» предпринял попытку уволить Д.Добычина. Объяснялось это слабыми экономическими показателями работы предприятия. Профком и шахтеры заступились за руководителя и попросили разобраться главу Коми Вячеслава Гайзера. Прокурор Инты Алексей Климов проверил легитимность увольнения директора «Шахты «Интауголь». Решение признали незаконным, поскольку тогда Д.Добычин являлся кандидатом в депутаты Госсовета Коми и совета Инты. Однако спустя три года компания обрела нового руководителя, а Д.Добычин подал в отставку по собственному желанию.

*** ОАО «Шахта «Интауголь» (затем – АО) образовано на базе активов шахты «Интинская», горно-обогатительной фабрики, автобазы и ремонтно-механического завода в процессе конкурсного производства и процедуры банкротства, проводимой в отношении ОАО «Компания «Интауголь» с 9 августа 2007 года. Новое юридическое лицо начало работу в 2010 году. В декабре 2011 года шахту приобрело ООО «БалтРеконструкция» – дочернее предприятие санкт-петербургского ООО «Инвестиционная компания «Таврический». По данным на декабрь 2016 года, 76 процентов акций АО «Шахта «Интауголь» принадлежали АО «Корпорация по развитию Республики Коми», 24 процента – ООО «БРК».

«Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Падение объемов добычи угля произошло в результате сложной финансовой и экономической ситуации, образовавшейся на предприятии: сокращение объемов отгрузки интинского угля из-за падения спроса на рынке энергоресурсов, несвоевременные расчеты покупателей за отгруженную продукцию, простои шахты из-за выхода очистных работ в зоны горно-геологических нарушений. В конце 2015 года произошел обвал лавы, работы на шахте были приостановлены. Из-за аварии работы не велись и в течение двух недель весной 2016 года.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признанобанкротом, было введено конкурсное производство.

Республика все это время продолжала помогать компании. Для решения главной проблемы – сбыта продукции – велась постоянная работа по сохранению поставок угля на Череповецкую ГРЭС. Решение о продлении статуса вынужденного генератора блоков 1-3 Череповецкой ГРЭС до конца 2015 года все же было принято, что временно обеспечило стабильность поставок продукции из Инты. Была договоренность с Минэнерго о дальнейшем пролонгировании этого статуса еще на три года.

Кроме того, Минпром выступает за диверсификацию существующих рынков сбыта «Интаугля», как вариант рассматривалась Мурманская область. В целом объем поставок на рынок Северо-Запада может составить 2 миллиона тонн угля в год, в этом случае объем добычи интинской шахты можно было бы увеличить до 3-3,5 миллиона тонн в год. Еще одни потенциальные потребители интинских углей – Кировская область и НАО.

Весной 2017 года был продлен срок конкурсного производства в отношении АО «Шахта «Интауголь». На тот момент общая сумма включенных в реестр требований составлял 2,147 миллиарда рублей, задолженность по текущим платежам – 2,226 миллиарда рублей, в том числе по зарплате и по НДФЛ – 157 миллионов рублей. В сумме – около 4,5 миллиарда рублей.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цукановзаявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Генеральный директор АО «Интауголь» Игорь Раюшкин 4 августа продлил до 15 сентября действие приказа от 14 июня о приостановке работ на предприятии. Это сделано в связи с отсутствием ведения очистного фронта и реализации угольной продукции, а как следствие отсутствием финансовых средств на производственно-хозяйственную деятельность. Кроме того, временно было прекращено оказание услуг по аварийно-спасательному (горноспасательному) обслуживанию со стороны ФГУП «ВГСЧ Печорского бассейна». В то же время СМИ сообщали, что работа единственной шахты «Интинской» прекращена до 10 октября.

Ситуацию осложняет возможный отказ Череповецкой ГРЭС от интинского угля в связи с переводом котлов на газ. Если это произойдет, то перспектив у интинского предприятия не останется. Профсоюзу известно, что намечено сокращение работников. Высвобождение персонала будут проходить в два этапа: в октябре сократят 145 человек, а в декабре – 100 человек. На сегодня штат предприятия насчитывает 1370 человек, из них около 600 шахтеров. Высвобождение коснется как сотрудников управления, так и рабочих шахты.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность.

А 27 августа глава Коми Сергей Гапликов пообещал «не бросать» «Интауголь» и сообщил о принимаемых мерах для улучшения ситуации.

Фото с сайта rkomi.ru

Владилен Олофинский
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Коми Инта
Криминал
Социум
ДобычиншахтаНалогибанкротствоИнтаугольАмнистия
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