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20:29 ДТП в Сыктывдинском районе унесло жизнь пешехода
Уазик сбил мужчину возле села Палевицы.
ДТП произошло 25 сентября около 18:50 на подъезде к селу Палевицы Сыктывдинского района. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 63-летний водитель ехал на автомобиле УАЗ и сбил мужчину 1985 года рождения, который шел с приятелем впереди. В результате наезда пешеход погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).
Фото УГИБДД МВД по Коми
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