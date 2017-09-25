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Понедельник, 25 сентября 2017, 20:29
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20:29
ДТП в Сыктывдинском районе унесло жизнь пешехода

Уазик сбил мужчину возле села Палевицы.

ДТП произошло 25 сентября около 18:50 на подъезде к селу Палевицы Сыктывдинского района. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 63-летний водитель ехал на автомобиле УАЗ и сбил мужчину 1985 года рождения, который шел с приятелем впереди. В результате наезда пешеход погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Сыктывдинский район
Происшествия
Социум
ДТПнаездпешеходПалевицы
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