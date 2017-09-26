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09:44 Рабочие в Коми в среднем зарабатывают 35 тысяч рублей в месяц
В числе самых востребованных специалистов – монтажник, электромонтер и электрик.
Активный рост количества вакансий для рабочего персонала, нехватка специалистов по дефицитным профессиям, возрождение системы наставничества и обучения на предприятиях увеличивают интерес к теме востребованности рабочих кадров. Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда для рабочего персонала в Коми, а также подготовила рейтинг актуальных вакансий с заработной платой выше среднерыночной.
Всего было рассмотрено 326 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в республике в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в период с 1 января по 14 сентября 2017 года.
В августе 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 4,3 резюме, для сравнения в августе 2016 года показатель был еще ниже – 0,5 резюме на вакансию. «В повышении престижа рабочих профессий заинтересованы все – и государство, и бизнес и ссузы. Если раньше разрыв между теорией и практикой в работе с современным оборудованием у выпускников был критичен для работодателя, то сегодня компании готовы самостоятельно обучать специалистов, направлять и наставлять молодые кадры без опыта, - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Ирина Жильникова. – Да и сами соискатели по-другому начали смотреть на перспективы работы на предприятиях. На повышение престижа рабочих профессий в том числе влияет и развитие технологий: растет уровень автоматизации, совершенствуются технологии, вместе с усложнением технологических процессов повышается и уровень оплаты труда».
Наиболее востребованными в Коми в сфере «Рабочий персонал» оказались следующие специализации: «Монтажник» (21 процент), «Электромонтер, кабельщик» (17 процентов), «Электрик» (15 процентов), «Механик» (14 процентов), «Наладчик» и «Слесарь» (по 11 процентов).
В Коми за период с начала 2017 года средний показатель зарплаты рабочего персонала составил 35 тысяч рублей. Средняя заработная плата в целом по рынку за этот период в регионе равнялась 32 тысячам рублей.
Рейтинг вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в Коми:
|
Должность
|
График работы
|
Размер предлагаемой заработной платы (тыс. руб.)
|
Вахтовый метод
|
от 70 до 120
|
Полный день
|
от 50
|
Полный день
|
от 40 до 50
|
Вахтовый метод
|
от 44 до 48
|
Полный день
|
от 30
Фото с сайта pixabay.com
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