Рабочие в Коми в среднем зарабатывают 35 тысяч рублей в месяц

Активный рост количества вакансий для рабочего персонала, нехватка специалистов по дефицитным профессиям, возрождение системы наставничества и обучения на предприятиях увеличивают интерес к теме востребованности рабочих кадров. Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда для рабочего персонала в Коми, а также подготовила рейтинг актуальных вакансий с заработной платой выше среднерыночной.

Всего было рассмотрено 326 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в республике в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в период с 1 января по 14 сентября 2017 года.

В августе 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 4,3 резюме, для сравнения в августе 2016 года показатель был еще ниже – 0,5 резюме на вакансию. «В повышении престижа рабочих профессий заинтересованы все – и государство, и бизнес и ссузы. Если раньше разрыв между теорией и практикой в работе с современным оборудованием у выпускников был критичен для работодателя, то сегодня компании готовы самостоятельно обучать специалистов, направлять и наставлять молодые кадры без опыта, - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Ирина Жильникова. – Да и сами соискатели по-другому начали смотреть на перспективы работы на предприятиях. На повышение престижа рабочих профессий в том числе влияет и развитие технологий: растет уровень автоматизации, совершенствуются технологии, вместе с усложнением технологических процессов повышается и уровень оплаты труда».

Наиболее востребованными в Коми в сфере «Рабочий персонал» оказались следующие специализации: «Монтажник» (21 процент), «Электромонтер, кабельщик» (17 процентов), «Электрик» (15 процентов), «Механик» (14 процентов), «Наладчик» и «Слесарь» (по 11 процентов).

В Коми за период с начала 2017 года средний показатель зарплаты рабочего персонала составил 35 тысяч рублей. Средняя заработная плата в целом по рынку за этот период в регионе равнялась 32 тысячам рублей.

Рейтинг вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в Коми:

Должность График работы Размер предлагаемой заработной платы (тыс. руб.) Слесарь по сборке металлоконструкций Вахтовый метод от 70 до 120 Мастер малярного участка Полный день от 50 Механик по транспорту Полный день от 40 до 50 Электрогазосварщик Вахтовый метод от 44 до 48 Монтажник связи Полный день от 30

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