Хостел, баня и уроки вязания: 8 туристических проектов в Коми обойдутся в 4 миллиона рублей

Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми распределило гранты субъектам туристской индустрии для поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма республики в 2017 году.

Как сообщается на сайте правительства Коми, в этом году профинансируют реконструкцию существующей или строительство новой туристской инфраструктуры, приобретение туристского инвентаря и снаряжения, развитие социального предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристского потенциала республики. Объем средств, заложенный в республиканском бюджете в этом году на данные цели, составляет 2,5 миллиона рублей.

Всего на грантовый конкурс поступило 20 заявок. Из них было отобрано восемь проектов, которые получат поддержку на сумму 1,9 миллионов рублей. Реализуют их в шести муниципалитетах.

«Грантовый конкурс показал достаточную активность участников. Следует учесть, что при проведении этого конкурса одним из требований к инициаторам проектов было софинансирование. Соискателям предстоит вложить в реализацию проектов, помимо грантовых средств, еще около двух миллионов рублей. Общая сумма вложения в развитие отрасли составит более четырех миллионов рублей», – прокомментировал министр культуры туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Победители в конкурсе проекты по строительству хостела на 20 мест в селе Усть-Цильма, создание «Городского центра активного туризма» в Ухте, строительство базы отдыха «У озера» в местечке Лесозавод под Сыктывкаром, строительство бани для расширения спектра услуг гостевого дома в Койгородском районе. Еще два проекта предусматривают покупку туристского инвентаря и снаряжения. Победил в конкурсе также проект по изданию и распространению справочника-путеводителя по Республике Коми. Грант выделят и на проведение бесплатных мастер-классов по вязанию в ремесленной мастерской «Югыд-арт».

*** Ранее сообщалось, в этом году половина субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма уйдет в местные бюджеты Корткеросского и Сосногорского районов.

Фото пресс-службы главы Коми