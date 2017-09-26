Все в дом: переехавших из Коми предприятий с каждым годом все меньше

Как показывает статистика, за последние два года миграция предприятий и организаций из Коми сократилась в два раза. Если в 2015 году за пределы региона выбыло 108 организаций, то в 2016 году их было 50, сообщает пресс-служба управления ФНС по республике.

При этом число организаций, выезжающих в другие регионы, продолжает снижаться. За восемь месяцев текущего года мигрировали за пределы республики 26 предприятий, что почти на 20 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Чаще всего в этом году предприятия и организации предпочитали в качестве нового места нахождения Москву и Санкт-Петербург. В то время как в прошлом году помимо крупнейших городов страны организации также мигрировали в Краснодарский и Красноярский края, а также в Ярославскую область.

Что касается прибывших в Коми организаций, то восемь месяцев 2017 года их число уже достигло 90 процентов от общего уровня минувшего года, говорится в пресс-релизе. Чаще всего в этом году в республику приезжали организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Архангельской и Кировской областей. Однако, несмотря на увеличение притока организаций, не всем желающим приехать в Коми удается обосноваться в регионе. Для устранения фиктивной миграции налоговики проводят обследования недвижимости, адреса которых указываются в качестве нового места нахождения, опросы собственников помещений, арендаторов и субарендаторов, а также проверки уже прибывших в республику организаций. В случае подтверждения фактов незаконной миграции организации отказывают во въезде, а уже переехавшее предприятие-мигрант подлежит ликвидации в судебном порядке.

Как подчеркивают в УФНС России по Коми, несмотря на существенные количественные изменения, соотношение мигрирующих в регион и из него из года в год остается стабильным. В то же время инвестиционная привлекательность республики продолжает возрастать. На сегодня на территории Коми действуют различные механизмы, позволяющие облегчить ведение бизнеса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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