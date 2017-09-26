Знакомство с девушками обернулось для посетителя сыктывкарского клуба пропажей кошелька

Молодой человек поделился подозрениями с полицейскими, пока приятельницы были в туалете.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, в Сыктывкаре расследуют уголовное дело по факту кражи кошелька с деньгами у посетителя бара «Дак». Общая сумма ущерба составила 22500 рублей.

О происшествии узнали сотрудники патрульно-постовой службы, которые пришли с проверкой в увеселительное заведение. Посетитель бара пояснил правоохранителям, что в уборной комнате находится девушка, которую он подозревает в хищении своего имущества.

Выяснилось, что молодой человек познакомился с двумя сыктывкарками, которые согласились составить ему компанию. Спустя некоторое время потерпевший обнаружил отсутствие в кармане кошелька. Весь вечер молодой человек провел только в обществе новых знакомых, поэтому заподозрил их в хищении своего имущества и потребовал, чтобы они вернули бумажник. Увидев полицейских, одна из девушек занервничала и пояснила, что не имеет к краже никакого отношения. Однако в этот момент похищенный кошелек, спрятанный в одежде, неожиданно выпал на пол.

Сыктывкарку задержали и доставили в дежурную часть. На допросе ранее судимая 26-летняя девушка озвучила различные версии того, как чужое имущество оказалось у нее. Но после все же призналась в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Фото Владилена Олофинского