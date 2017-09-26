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Вторник, 26 сентября 2017, 15:01
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15:01
В Коми за неделю от гриппа привили более 117 тысяч жителей

Симптомы ОРВИ появились у 8705 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, с 18 по 24 сентября 2017 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8705 человек, в том числе детей – 5858, случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших – 67,3 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 32,7 процента - взрослое население.

В Коми идет прививочная кампания против гриппа на 22 сентября привито 117754 человека, из них 35047 детей. Основная доля прививок производится вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Эффективность прививки от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины, уточняется в пресс-релизе.

В Сыктывкаре в этом году возможность привиться предоставляют не только в поликлиниках, но и в передвижном пункте возле ТРЦ «Макси», который будет принимать пациентов с 10:30 до 16:30 30 сентября и 1 октября.

*** Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от шести месяцев до трех лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
простудагрипппрививки
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