Жителям России для счастья хватит 100 тысяч рублей в месяц

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, какие способы вложения денег видятся россиянам наиболее надежными, какую сумму считают сбережениями и о каком доходе мечтают. В телефонном интервью приняли участие 1200 жителей России старше 18 лет.

Как говорится в пресс-выпуске, самым надежным способом вложения денег для россиян остается покупка недвижимости – так считают 46 процентов опрошенных, причем эта доля практически не изменилась за два года (45 процентов в 2015 году). Хранить средства в банках предпочитают 29 процентов, за два года доверие к финансовым организациям заметно выросло (для сравнения в 2015 году такой ответ давал 21 процент). Наличность в рублях выбирают 17 процентов, в иностранной валюте – 10 процентов. А 14 процентов скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7 процентов купили бы акции предприятий, а 5 процентов отнесли бы свои деньги в пенсионный фонд.

Сбережения в настоящий момент имеет чуть более трети россиян (36 процентов), о том, что в их семьях накоплений нет, сообщили 63 процента. Чаще других деньги удается откладывать тем, у кого имеются банковские счета, москвичам и петербуржцам, тогда как жителям сел и людям, у которых нет вкладов в банках, копить удается гораздо реже. Сбережениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 тысяч 617 рублей, это на 64 процента больше, чем в 2013 году, когда накоплениями считались 243 тысячи 216 рублей.

Абсолютное большинство граждан в стране знает, какой ежемесячный доход сделает их счастливыми (89 процентов смогли назвать конкретную сумму), только 3 процента сказали, что счастье не в деньгах. Среднее значение от названных сумм составило 105 тысяч 426 рублей. Респондентам в возрасте 35-44 лет и жителям двух столиц требуется больше денег: первых устроил бы доход, равный 206 тысячам 923 рублям, а москвичей и петербуржцев – 141 тысяча 549 рублей, самые скромные мечты у жителей сел (61 тысяча 223 рубля) и молодежи (67 тысяч 870 рублей), в среднем пенсионерам для счастья нужно 72 тысячи 490 рублей.

В случае потери работы или другого источника дохода 32 процента опрошенных смогут прожить на свои нынешние накопления год и более, эта доля выросла с 2015 года почти в два раза (18 процентов). Еще 29 процентов могут обойтись без работы более полугода, около четверти россиян протянут 2-3 месяца. Только 2 процента признались, что смогут прожить без заработка всего 2-3 недели.

Как прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, общество перестроилось к более низкому уровню потребления. Люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше.

Фото Владилена Олофинского