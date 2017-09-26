За организацию подпольного казино четверо воркутинцев заплатят государству миллион рублей

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей и их несовершеннолетнего сообщника. Все четверо признаны виновными в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Судом установлено, что четверо воркутинцев с ноября 2014 года по май 2016 года в одном из помещений в поселке Воргашор разместили специальное оборудование, наняли персонал – операторов и охранников, установили им режим рабочего времени и контролировали их работу. Азартные игры проводили следующим образом: клиент передавал наличные деньги оператору, который запускал в игровом аппарате программу для дальнейшей игры. После окончания игры оператор выплачивал игроку денежную сумму, равную количеству кредитов (баллов) в игровом оборудовании на момент остановки игры. За одно посещение подпольного казино клиенты проигрывали от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Один из четверых сообщников также организовал свой обособленный игровой бизнес по другому адресу в Воркуте. Его подпольный клуб действовал по тому же принципу, что и воргашорский. Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые не признали.

Суд назначил троим воркутинцам наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в 250 тысяч рублей каждому. Их несовершеннолетний подельник получил полтора года условно с испытательным сроком на два с половиной года и штрафом в 200 тысяч рублей. Помимо этого, суд конфисковал и обратил в собственность государства 13 системных блоков и 13 мониторов, изъятых при осмотрах места происшествия. Приговор не вступил в законную силу.

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