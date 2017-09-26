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Вторник, 26 сентября 2017, 19:24
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19:24
Застройщика жилого комплекса в Сыктывкаре обвинили в загрязнении городских дорог

На стройплощадке «Европейского» не обнаружили пункт мойки колес.

В правилах благоустройства Сыктывкара есть пункт, согласно которому строительные площадки, а также объекты производства стройматериалов в обязательном порядке необходимо оборудовать пунктами очистки колес автотранспорта, вынос грунта и грязи колесами машин на территорию города запрещен. Для должностных лиц, нарушающих правила благоустройства, предусмотрены штрафные санкции от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.

Специалисты управления ЖКХ администрации столицы Коми 26 сентября проверили наличие на стройках Сыктывкара пунктов мойки колес автомашин. Накануне застройщиков уведомили о необходимости установки на выездах со строек моечного оборудования во избежание загрязнения дорог города, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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Во время объезда строек был зафиксирован факт нарушения правил благоустройства со стороны застройщика, который возводит жилой дом в ЖК «Европейский» по улице Первомайской, 121а. Специалисты не обнаружили пункт очистки колес. Кроме того, дворовой проезд был покрыт толстым слоем грязи, въезд-выезд на территорию застройки не оборудован железобетонными плитами.

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Представители администрации города составили акт о нарушении для вынесения последующего решения.

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Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара

«КомиОнлайн»
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стройплощадкагрязьАвтомобилизастройщик
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