Застройщика жилого комплекса в Сыктывкаре обвинили в загрязнении городских дорог

В правилах благоустройства Сыктывкара есть пункт, согласно которому строительные площадки, а также объекты производства стройматериалов в обязательном порядке необходимо оборудовать пунктами очистки колес автотранспорта, вынос грунта и грязи колесами машин на территорию города запрещен. Для должностных лиц, нарушающих правила благоустройства, предусмотрены штрафные санкции от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.

Специалисты управления ЖКХ администрации столицы Коми 26 сентября проверили наличие на стройках Сыктывкара пунктов мойки колес автомашин. Накануне застройщиков уведомили о необходимости установки на выездах со строек моечного оборудования во избежание загрязнения дорог города, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Во время объезда строек был зафиксирован факт нарушения правил благоустройства со стороны застройщика, который возводит жилой дом в ЖК «Европейский» по улице Первомайской, 121а. Специалисты не обнаружили пункт очистки колес. Кроме того, дворовой проезд был покрыт толстым слоем грязи, въезд-выезд на территорию застройки не оборудован железобетонными плитами.

Представители администрации города составили акт о нарушении для вынесения последующего решения.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара