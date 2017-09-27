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Среда, 27 сентября 2017, 10:21
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10:21
Объем вкладов в Россельхозбанке в Коми превысил 2,5 миллиарда рублей

Это вдвое больше прошлогоднего показателя.

С начала текущего года объем вкладов физических лиц в Коми филиале Россельхозбанка превысил 2,5 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В настоящее время в Коми филиале открыто более 10 тысяч вкладов. Население привлекает надежность государственного банка, а также выгодные условия депозитов. Широкая линейка вкладов Россельхозбанка отвечает ключевым потребностям клиентов, и пользуется большой популярностью у жителей региона.

Клиенты чаще всего останавливают свой выбор на таких депозитах, как «Пенсионный плюс» (59 процентов), в рамках которого дается возможность зачисления пенсии во вклад и расходные операции и «Доходный» (20 процентов), отличающийся высокими процентными ставками. Кроме того, в Коми филиале банка можно открыть вклад через банкомат или «Интернет-офис» в любое удобное время.

«Вклады АО «Россельхозбанк» застрахованы и ориентированы на клиентов с разным уровнем дохода. Каждый сможет выбрать для себя наиболее удобные условия по сроку размещения средств, сумме вклада, процентной ставке», - отметила заместитель директор филиала Светлана Балай.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

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