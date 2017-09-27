Количество автомобилистов в России увеличилось вчетверо

Почти треть россиян (29 процентов) предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Это следует из опроса «Левада-центра», сообщают «Известия». В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, проживающие в городах и селах по всей стране.

В 2003 году ездить на машине предпочитали только 8 процентов опрошенных, то есть за 14 лет их доля выросла в 3,6 раза. В четыре раза больше стало и пользователей такси: 3 процента — в 2003 году и 12 процентов — в 2017-м.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что в России значительно выросло число автомобилистов. «Доля россиян, отмечающих, что в их семье есть автомобиль, в период с 2003 по 2017 год увеличилась минимум в два раза, по данным опросов. Естественно, что автомобиль в качестве транспортного средства стали использовать чаще», — сказала эксперт. По данным ГИБДД, число зарегистрированных в стране легковых машин приближается к 50 миллионам.

Она добавила, что в связи с этим обострилась ситуация с пробками. Так, 30 процентов россиян в августе этого года отметили, что дорожные заторы — это основная транспортная проблема в их городе или районе.

По мнению зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, главный аргумент в пользу такси — соотношение цены и качества поездки. В отличие от городского общественного транспорта автопарк такси постоянно обновляется, а цены на услуги — снижаются.

К.Пипия отметила, что предпочтения людей относительно средств передвижения зависят от особенностей инфраструктуры региона и возраста респондентов. Так, для москвичей основной транспорт — это метро. Жители крупных и средних городов чаще используют такси, чтобы добраться до места работы или учебы. Молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще пользуются велосипедом (каждый десятый). В целом по стране доля респондентов, предпочитающих «крутить педали», составляет 4 процента.

Фото Владилена Олофинского