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Среда, 27 сентября 2017, 13:34
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13:34
Сыктывкарца будут судить за торговлю виагрой

Мужчина незаконно распространял незарегистрированные лекарства.

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте незарегистрированных лекарств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в июне 2015 года сыктывкарец приобрел у неустановленного лица и в последующем незаконно продавал незарегистрированные лекарства, содержащие фармацевтические вещества под международными непатентованными наименованиями, общей стоимостью не менее 290 тысяч рублей.

Всего обвиняемый продал лекарств на сумму не менее 150 тысяч рублей с учетом доставки. В марте 2017 года он попал в поле зрения сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми. В машине фигуранта были обнаружены 320 таблеток незарегистрированных лекарств, по месту жительства – 480 таблеток, которые были изъяты.

Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото пресс-службы СУ СК по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Криминал
Социум
лекарстваторговлявиагра
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