- 22
- 0
- 1
13:34 Сыктывкарца будут судить за торговлю виагрой
Мужчина незаконно распространял незарегистрированные лекарства.
В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте незарегистрированных лекарств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.
По данным следствия, в июне 2015 года сыктывкарец приобрел у неустановленного лица и в последующем незаконно продавал незарегистрированные лекарства, содержащие фармацевтические вещества под международными непатентованными наименованиями, общей стоимостью не менее 290 тысяч рублей.
Всего обвиняемый продал лекарств на сумму не менее 150 тысяч рублей с учетом доставки. В марте 2017 года он попал в поле зрения сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми. В машине фигуранта были обнаружены 320 таблеток незарегистрированных лекарств, по месту жительства – 480 таблеток, которые были изъяты.
Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
*** Viprogra-100 - качественный дженерик Виагры производимый известной фармацевтической компанией Vipro LifeScience.
Фото пресс-службы СУ СК по Коми
Поиск работы
Два Андрея (Сыктывкар)
ЛадаМед (Сыктывкар)
ТК Инструмент (Сыктывкар)
Искать вакансии