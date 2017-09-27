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Среда, 27 сентября 2017, 14:08
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14:08
Перевозившего юных спортсменов водителя из Микуни признали виновным в ДТП

Мужчина своей вины не признал.

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Микуни. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора Усть-Вымского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

ДТП произошло вечером 13 февраля на трассе Сыктывкар - Ухта в Усть-Вымском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter ехал в направлении Сыктывкара. Он выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Audi. Микроавтобус развернуло, в него врезалась фура, следовавшая за легковой машиной. После столкновений три машины оказались в кюветах. В результате ДТП пострадали шесть подростков. Их доставили в районную больницу. Затем трех пострадавших перевезли в Сыктывкар. После необходимого лечения пациентов в марте выписали из стационаров.

В результате происшествия пострадали файтеры, занимающиеся в региональной федерации кикбоксинга. Юные спортсмены возвращались на микроавтобусе из Череповца, где участвовали в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу.

Следователи по факту ДТП начали проверку. Известно, что шестеро подростков в возрасте 12-16 лет, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, сопровождающий детей взрослый решил не дожидаться рейсового автобуса и добраться до места назначения на такси, которое впоследствии попало в ДТП.

В отношении водителя микроавтобуса возбудили уголовное дело. При расследовании дела установлено, что водитель перевозил людей, заведомо зная о технических неисправностях транспортного средства. Так, в конструкцию микроавтобуса были незаконно внесены изменения - установлены дополнительные пассажирские сидения. На пяти сидениях отсутствовали ремни безопасности. На передней оси были установлены ошипованные шины, а на задней – неошипованные. Кроме того, водитель допустил перевозку большего количества пассажиров.

Вину в содеянном мужчина не признал. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После выхода из исправительного учреждения он на протяжении двух лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

Фото пресс-службы МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарМикунь
Происшествия
Социум
школьникиперевозка детейавтобусДТП
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