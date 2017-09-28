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Четверг, 28 сентября 2017, 09:18
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09:18
Россельхозбанк выдал более 80 миллионов рублей на посевную и уборочную кампании в Коми

Филиал банка готов полностью удовлетворить потребности аграриев региона в заемных средствах.

С начала 2017 года на проведение посевной и уборочной кампаний Коми филиал Россельхозбанка направил более 80 миллионов рублей. В настоящее время доля этого банка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет 100 процентов, говорится в пресс-релизе финансового учреждения.

Сельхозтоваропроизводители республики используют кредитные средства Россельхозбанка на закупку горюче-смазочных материалов, запчастей для сельхозтехники, семян. Специалисты филиала взаимодействуют с аграриями, выявляя потребности в заемных средствах на проведение мероприятий уборочной кампании.

«Финансирование сезонных работ для Коми филиала Россельхозбанка, как основного кредитора АПК региона, является одним из ключевых направлений деятельности. Мы понимаем, насколько важно своевременно собрать качественный урожай, поэтому проводим системную работу, направленную на повышение оперативности кредитования сезонных работ. В настоящее время филиал банка готов полностью удовлетворить потребности аграриев республики в заемных средствах, необходимых для проведения уборочной компании», - отметила заместитель директора Коми филиала Светлана Балай.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

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