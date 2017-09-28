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Четверг, 28 сентября 2017, 10:12
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10:12
Сыктывкарцам предложили разобраться с мусором во время экологического квеста

Присоединиться к «Чистые играм» готово уже более 150 школьников и студентов.

В парке при эжвинской ледовой арене 30 сентября пройдет экологический квест «Чистые игры: Сыктывкар». В нем примут участие школьники и студенты столицы республики.

«Чистые игры» — это российский экологический образовательный проект, который с 2014 года распространился из Санкт-Петербурга и Москвы по всей стране. Эко-квесты прошли в Краснодаре, Твери, Торжке, Вологде, Петрозаводске, в Казани и теперь впервые пройдут в столице Коми, сообщает пресс-служба Минобраза Коми. На данный момент уже более 150 человек зарегистрировались в качестве участников.

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Условия квеста простые: команды от двух до четырех человек будут соревноваться в благоустройстве территории и знаниях о природе родного края. По правилам игры можно получить очки за уборку и сортировку мусора, за ответы на викторину, загадки, фотоохоту. После завершения состязаний, мусор отдадут на переработку.

Место проведения: Эжвинский район, проспект Бумажников, 59, ледовый дворец «Северная Олимпия». Начало - в 10:40.

Фото предоставлено пресс-службой Минобраза Коми

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КомиСыктывкарЭжва
РазвлеченияЭкология
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квестсубботникэкологияЧистые игры
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