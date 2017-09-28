Воркутинец проведет 13 лет в колонии за убийство сделавшего ему замечание соседа

Верховный суд Коми с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении двоих жителей Воркуты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, судом установлено, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года двое воркутинцев 20 и 23 лет распивали спиртное в одной из квартир дома №6 по улице Шахтерская Набережная. После очередного похода за новой порцией пива в подъезде сосед сделал молодым людям замечание и попросил не шуметь. В ответ на это 23-летний воркутинец ударил мужчину ножом-бабочкой в шею, причинив легкий вред здоровью, а его 20-летний собутыльник добил потерпевшего несколькими ударами кухонным ножом в шею и грудь.

За несколько дней до этого один из молодых людей перевел 200 тысяч рублей со счета компании, где он работал, на свой личный, однако эту операцию заметила служба безопасности, что позволило оперативно вернуть денежные средства. На следующий день несостоявшийся вор со своим приятелем гуляли по улице, где они увидели незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Сообщники угнали машину, но вскоре вынуждены были бросить ее из-за неисправности. Однако 23-летний воркутинец попутно забрал из машины деньги, мобильный телефон и навигатор.

Коллегия присяжных заседателей признала 20-летнего сообщника, нанесшего смертельные удары мужчине в подъезде, но полностью отрицавшего свою причастность к содеянному, виновным и не заслуживающим снисхождения. Вердикт о виновности был вынесен коллегией и в отношении второго соучастника.

Суд назначил старшему сообщнику четыре года лишения свободы, второй осужден к 13 годам в колонии. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительных учреждениях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского