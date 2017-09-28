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Четверг, 28 сентября 2017, 14:14
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14:14
Житель Коми может лишиться автомобиля из-за нарушений ПДД

Он накопил 30 неоплаченных штрафов.

Гражданин О. является должником по неоплаченным административным штрафам на общую сумму более 21 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Коми. Задолженность образовалась за 30 нарушений правил дорожного движения.

При помощи сотрудников ГИБДД гражданина О. остановили за рулем его ВАЗ-2110. На месте пристав разъяснил мужчине последствия неуплаты задолженности. На машину наложили арест. Имущество было оставлено должнику на ответственное хранение. Если в течение 10 суток гражданин О. не погасит задолженность, он будет временно ограничен в праве в виде управления транспортным средством, а автомобиль будет передадут на реализацию в счет погашения задолженности. За растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ему грозит штраф или обязательные работы.

По данным УФССП по Коми, за восемь месяцев в республике принудительно исполнили порядка 200 тысяч административных штрафов на общую сумму почти 500 миллионов рублей. Для взыскания задолженностей в таких случаях приставы вынесли почти 300 постановлений об ограничении должников в специальном праве.

*** Узнать о наличии или отсутствии долгов можно на официальном сайте УФССП по Коми в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Фото пресс-службы УФССП по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
штрафдолжникводительнарушитель
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