Мужчины в России стали жить на год дольше

Как подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова, это большой прирост. Для женщин, по ее данным, этот показатель равен 77,4 года. «Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача – максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», - цитирует министра РИА «Новости».

Напомним, в августе этого года средняя продолжительность жизни в России впервые составила 72,4 года.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн» со ссылкой на данные Комистата, в регионе все больше мужчин не доживает до пенсии. Так, в течение прошлого года в республике умерло 10565 человек. Причем смертность мужчин была на треть выше, чем у женщин, превышение фиксировали по всем основным классам причин смерти. Почти половина (48 процентов) умерших мужчин находилась в активных трудоспособных возрастах. Среди женщин таких было 14 процентов. В среднем горожанин в 2016-м доживал до 70,5 лет, а сельский житель - до 65,5 лет.

Между тем в новом исследовании биологов из Университета Макгилла говорится, что предела человеческой жизни нет.

Фото Владилена Олофинского