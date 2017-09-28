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14:56 Мужчины в России стали жить на год дольше
Средняя продолжительность жизни мужского населения страны достигла 67,5 года.
Как подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова, это большой прирост. Для женщин, по ее данным, этот показатель равен 77,4 года. «Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача – максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», - цитирует министра РИА «Новости».
Напомним, в августе этого года средняя продолжительность жизни в России впервые составила 72,4 года.
Как ранее сообщал «КомиОнлайн» со ссылкой на данные Комистата, в регионе все больше мужчин не доживает до пенсии. Так, в течение прошлого года в республике умерло 10565 человек. Причем смертность мужчин была на треть выше, чем у женщин, превышение фиксировали по всем основным классам причин смерти. Почти половина (48 процентов) умерших мужчин находилась в активных трудоспособных возрастах. Среди женщин таких было 14 процентов. В среднем горожанин в 2016-м доживал до 70,5 лет, а сельский житель - до 65,5 лет.
Между тем в новом исследовании биологов из Университета Макгилла говорится, что предела человеческой жизни нет.
Фото Владилена Олофинского
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