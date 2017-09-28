КомиОнлайн

Новости

Четверг, 28 сентября 2017, 14:56
  • 130
  • 0
  • 1

14:56
Мужчины в России стали жить на год дольше

Средняя продолжительность жизни мужского населения страны достигла 67,5 года.

Как подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова, это большой прирост.  Для женщин, по ее данным, этот показатель равен 77,4 года. «Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача – максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», - цитирует министра РИА «Новости».

Напомним, в августе этого года средняя продолжительность жизни в России впервые составила 72,4 года.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн» со ссылкой на данные Комистата, в регионе все больше мужчин не доживает до пенсии. Так, в течение прошлого года в республике умерло 10565 человек. Причем смертность мужчин была на треть выше, чем у женщин, превышение фиксировали по всем основным классам причин смерти. Почти половина (48 процентов) умерших мужчин находилась в активных трудоспособных возрастах. Среди женщин таких было 14 процентов. В среднем горожанин в 2016-м доживал до 70,5 лет, а сельский житель - до 65,5 лет.

Между тем в новом исследовании биологов из Университета Макгилла говорится, что предела человеческой жизни нет.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
МоскваКомиСыктывкар
Общество
Социум
возрастпродолжительность жизнимужчиныженщиныСтарость
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Продавец-консультант ювелирных украшений
Щекотова Тамара Никандровна (Сыктывкар)
от 25000 до 30000 RUR

Менеджер по закупкам
Росмарт Сити (Сыктывкар)
от 35000 до 50000 RUR

Инженер-технолог (Ленинградская область)
«Абразивные технологии» (Сыктывкар)
от 34400 до 57400 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика