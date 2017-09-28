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Четверг, 28 сентября 2017, 15:30
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15:30
«ЛУКОЙЛ» инвестирует 70 миллиардов рублей на реализацию проектов в Коми

Компания строит планы стратегического развития территорий республики.

Глава Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 26 сентября осмотрели парогенераторную установку «Центр», которая бесперебойно обеспечивает производственные нужды Ярегского нефтяного месторождения тепловой энергией в виде пара. Об

этом сообщает пресс-служба главы региона. Строительство объекта началось в 2015 году. В 2016 году введена его первая очередь, в 2017 году – вторая. В комплекс входит четыре установки, суммарная мощность которых составляет 200 тонн пара в час. В дальнейшем предполагается строительство третьей очереди, в результате чего мощность комплекса составит 300 тонн в час. Реализация проекта позволит увеличить объемы закачки пара и, соответственно, увеличить объемы добычи нефти нефтешахт №1 и №2.

Еще один высокотехнологичный объект – энергоцентр «Ярега» – был открыт в этот же день символическим запуском рубильника С.Гапликовым и В.Алекперовым. Строительство объекта началось также в 2015 году. Его электрическая мощность составляет 75 МВт. Ввод энергоцентра позволит выйти на оптовый рынок электроэнергии и обеспечить собственные нужны в электроэнергии.

Как сообщил президент ПАО «ЛУКОЙЛ», всего в этом году компания инвестирует около 70 миллиардов рублей в реализацию проектов на территории Коми. «Компания строит планы стратегического развития территорий Республики Коми. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с регионом. Социальное развитие поселка Ярега – одно из приоритетных направлений в рамках развития производства на Яреге, - сказал В.Алекперов. – Мы также активно стали строить жилье для специалистов в Усинске, поскольку расширение производства требует дополнительного привлечения кадров и создания для них комфортных условий».

С.Гапликов поблагодарил В.Алекперова за активное участие в социально-экономическом развитии региона. «Инвестиции, которые «ЛУКОЙЛ» вкладывает в экономику республики, - это большие перспективы. Это новый виток жизни и новые дополнительные возможности, которые создаются усилиями компании. Это серьезное движение вперед и пример совместной деятельности по развитию республики. И мы всячески будем поддерживать эти усилия», - отметил глава республики.

Фото с сайта rkomi.ru

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ЛУКОЙЛ-Коми
нефтяникиинвесторыэнергоцентр
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