Воркутинец отправится в колонию строгого режима за вождение в нетрезвом состоянии

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, 26-летний местный житель был задержан сотрудниками ГИБДД на улице Энгельса в Воркуте. При проверке полицейские установили, что нарушитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Суд запретил ему водить автомобиль в течение полутора лет и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Однако воркутинец снова нарушил закон.

Воркутинский суд 25 сентября приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также ему нельзя управлять автомобилем еще два года.

Фото Владилена Олофинского