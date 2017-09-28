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Четверг, 28 сентября 2017, 16:05
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16:05
Воркутинец отправится в колонию строгого режима за вождение в нетрезвом состоянии

Лишение прав и штраф оказались недостаточным наказанием для молодого мужчины.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, 26-летний местный житель был задержан сотрудниками ГИБДД на улице Энгельса в Воркуте. При проверке полицейские установили, что нарушитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Суд запретил ему водить автомобиль в течение полутора лет и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Однако воркутинец снова нарушил закон.

Воркутинский суд 25 сентября приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также ему нельзя управлять автомобилем еще два года.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиВоркута
Криминал
Социум
автомобильпьяный водительприговор
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