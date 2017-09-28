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Четверг, 28 сентября 2017, 16:45
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16:45
Глава Коми поблагодарил нефтяников за формирование нового качества жизни в регионе

Объемы социально-экономического партнерства с «ЛУКОЙЛом» значительно увеличены.

Глава Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 26 сентября осмотрели жилые дома в поселке Ярега под Ухтой и социальные объекты в Усинске, построенные по соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством республики.

В Яреге строительство жилых домов для работников НШУ «Яреганефть» «ЛУКОЙЛ-Коми» ведет с 2014 года. На данный момент построено четыре дома, два находятся в процессе строительства, по трем домам ведется проектирование. Все квартиры благоустроены: оборудованы кухни, санузлы, выполнена отделка стен, полов, потолков, квартиры меблированы. Во дворах установлены детские игровые площадки, выполнено ограждение прилегающей территории. Отопление автономное – в каждой квартире газовые двухконтурные котлы, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

В Усинске С.Гапликов и В.Алекперов осмотрели комбинированную спортивно-игровую площадку, «Аллею семьи» и «Тропу здоровья».

«Мы практически на порядок увеличили объемы социально-экономического партнерства. Это новые парки, скверы, детские площадки, жилищные микрорайоны и улицы, которые появляются в республике при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Это современная инфраструктура, достойная больших городов. Люди, которые сегодня получают эти блага, раньше могли только мечтать о таком. Вместе мы формируем для жителей республики новое качество жизни», – поблагодарил компанию С.Гапликов.

Фото администрации Ижемского района

«КомиОнлайн»
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Общество
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
нефтяникисоцпартнерствожильеинвестиции
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