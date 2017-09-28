Вячеславу Гайзеру дали менее трех недель на ознакомление с уголовным делом

Басманный суд Москвы обязал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции, и его защитников ознакомиться с материалами уголовного дела до середины октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил нас в ознакомлении с материалами дела до 18 октября", - рассказал изданию 28 сентября адвокат В.Гайзера Вячеслав Леонтьев. Защитник добавил, что, со своей стороны, просил установить срок ознакомления с материалами до 1 декабря. Сам В.Гайзер пояснил суду, что начал знакомится с делом со второй декады февраля «в лучшем случае раз в неделю», уточнил В.Леонтьев.

Адвокат отметил, что к настоящему времени ознакомление с материалами закончили шесть фигурантов дела. Накануне он сообщил агентству, что его подзащитный, «будучи передовиком производства», не ознакомился и с половиной материалов дела, объем которого составляет почти 500 томов. По словам В.Леонтьева, следствие сочло, что бывший руководитель Коми и его защитники намерено затягивают ознакомление, в связи с чем обратилось в суд.

*** 19 сентября 2015 года следственный комитет России сообщил о задержании 19 высших чиновников и крупных предпринимателей из Коми, которые, по версии следствия, организовали преступную группировку. В.Гайзер был арестован 20 сентября. Срок ареста несколько раз продлевали, увеличивали и срок расследования дела. Фигурантам дела инкриминируются незаконные сделки с государственными долями в региональных предприятиях, а также мошеннические приватизационные схемы «на протяжении целого ряда лет». Сначала ущерб от деятельности подозреваемых оценивали в миллиард рублей, даже арестовали счета на 500 миллионов. В течение года правоохранительные органы занимались возвращением выведенных активов в государственную собственность, этот процесс продолжается до сих пор. Удалось вернуть контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Общая сумма активов предприятий составляет более 3 миллиардов рублей. Проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчужденных Фондом поддержки инвестиционных проектов Коми. Среди них – птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчетный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики». В конце января этого года следственные действия по «делу Гайзера» завершили

Фото Владимира Прокушева, «7х7»