В Усинске запустили установку подготовки нефти «Восточный Ламбейшор»

Как сообщает пресс-служба главы республики, объект соответствует самым высоким экологическим требованиям. Глава Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов ознакомились с этапами подготовки нефти и газа до товарного качества, оценили условия труда и отдыха сотрудников.

Строительство УПН «Восточный Ламбейшор» началось в 2013 году. Уже через два года была сдана в эксплуатацию нефтяная часть объекта, позволившая вести подготовку добываемого сырья до кондиций I категории качества. А в 2017 году завершено строительство газовой части УПН. Объект также включает в свой состав мощности по очистке нефтесодержащей жидкости от сероводорода (порядка 7 процентов) и производству гранулированной серы. Углеводородное сырье на установку поступает с Восточно-Ламбейшорского месторождения.

Производительность нового производственного объекта составляет: по нефти - 1,53 миллона тонн, по газу – 309 миллионов кубометров в год. Кроме того, на установке планируется производить 28,5 тысячи тонн гранулированной серы. Очищенный на установке газ будет использоваться для собственных нужд промысла и поставляться по трубопроводу усинским потребителям, а сера станет сырьем для предприятий химической промышленности.

«Ввод каждого нового объекта, особенно такого, как установка «Восточный Ламбейшор» - это достижение всей компании. Здесь внедрены самые современные технологии, соблюдены самые высокие экологические стандарты, - отметил на церемонии запуска объекта В.Алекперов. – Я поздравляю коллектив «ЛУКОЙЛ-Коми» с этим достижением и желаю дальнейших успехов. У нас есть огромный фронт для геологоразведки. И мы уверены, что откроем новые перспективные месторождения, подобные Восточному Ламбейшору».

«Сегодняшнее событие – особенно знаковое, потому что в Год экологии в Российской Федерации и в Год добрых дел в Республике Коми мы запустили современную установку, позволяющую достичь высокой степени утилизации попутного газа – 95 процентов. Для республики это крайне важно, поскольку предприятие не только добывает очень нужную стране продукцию, но и соблюдает все экологические стандарты, демонстрируя передовые технологии, - подчеркнул С.Гапликов. - Вагит Юсуфович, для нас особенно важно иметь такого партнера, как компания «ЛУКОЙЛ». Ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, их техническое оснащение, - очень важный этап в развитии региона. Поздравляю вас и желаю огромных успехов в будущем!»

В тот же день глава Коми и В.Алекперов на Усинском газоперерабатывающем заводе. Введенный в эксплуатацию в 1980 году, сегодня это современный промышленный комплекс, состоящий из девяти компрессорных станций, трех газораспределительных станций, двух установок осушки газа, двух установок низкотемпературной конденсации, одной установки очистки газа от сероводорода, блока подготовки и переработки газа и газонаполнительной станции.

Реконструкция существующих технологических мощностей началась в 2012 году, в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений северной группы. В 2017 году введены в строй установка сероочистки и осушки газа (100 миллионов кубометров в год), дожимная компрессорная станция сернистого газа (100 миллионов кубометров в год) и дожимная компрессорная станция бессернистого газа (500 миллионов кубометров в год). За пять лет объемы подготовки и переработки газа на Усинском заводе выросли с 200 до 600 миллионов кубометров.

Фото с сайта rkomi.ru