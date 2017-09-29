Перспектива открытия «Пятерочки» и «Магнита» в Воркуте обеспокоила местных предпринимателей

Во время совещания о проблемах и перспективах делового климата Коми в администрации Воркуты местные предприниматели выразили обеспокоенность информацией о приходе в город крупных российских сетевиков «Магнита» и «Пятерочки». Владельцы магазинов считают, что это может повлечь за собой негативные последствия – от закрытия торговых точек до ликвидации ИП, ведь конкурировать с «монстрами» розничной торговли они не смогут, говорится в сообщении пресс-службы воркутинской мэрии.

«Представители данных сетевых компаний действительно приезжали в город, смотрели помещения и объекты, – пояснил первый заместитель руководителя администрации Воркуты Леонид Сметанин, – но с руководством муниципалитета по данному вопросу они не общались, поэтому никакой точной информации у нас нет. Мы не можем запретить им разместить здесь свои магазины, так как это свободный бизнес. Однако полагаю, что с их приходом в Воркуту у горожан не перестанут пользоваться спросом, так называемые, магазины у дома, к которым они давно привыкли»

Председатель совета Торгово-промышленной палаты Коми, генеральный директор ООО «Корпорация «ИФК» Юрий Колмаков поделился своим мнением: «Вокруг моего торгового центра расположены несколько магазинов «Магнит», при этом покупателей у нас меньше не стало. Мы поддерживаем разнообразие продукции, следим за ее качеством. У вас сейчас строятся два больших торговых центра: в здании бывшего бассейна «Дельфин» и ТЦ «Мир» в Деповском переулке. Понятно, что в них что-то откроется, и люди пойдут, потому что это новое, интересное, но в итоге выберут лучшего. В то же время не исключаю, что вам необходимо будет подготовиться к перепрофилированию своего бизнеса».

Фото Владилена Олофинского