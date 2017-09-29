Экс-депутата из удорского села будут судить за кражу холодильника и шкафа из расселенного дома

В Удорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, ранее являвшегося депутатом совета сельского поселения, по обвинению в краже с причинением значительного ущерба гражданину и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в апреле 2017 года депутат сельсовета незаконно проник в одну из квартир аварийного расселенного дома и похитил оттуда холодильник, шкаф-купе с антресолью, два кресла-кровати, журнальный столик и светильники, которыми распорядился по своему усмотрению. Владельцу имущества был причинен материальный ущерб на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Обвиняемый знал, что хозяин квартиры, оставив свое имущество, выехал для временного проживания в другой населенный пункт. Также мужчине было известно, что за квартирой присматривает местная жительница, которой хозяин оставил ключи.

На допросе депутат пояснил, что считал, что в связи с отъездом вышеперечисленные вещи хозяину не нужны, решил их взять себе и увезти в лесную избу.

По итогам предварительного расследования мужчина признал вину по предъявленному обвинению и возместил причиненный ущерб. В ближайшее время уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара