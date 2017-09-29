Туристический поезд «Сияние Севера» не продали и на публичных торгах

Заявок от претендентов по лоту не поступило.

Министерство Коми имущественных и земельных отношений в конце августа опубликовало информацию о продаже туристического поезда «Сияние Севера» в виде публичного предложения. Начальная цена продажи составляла 250 миллионов 700 тысяч рублей.

Торги проводили через интерфейс универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru, номер извещения SBR012-1 708180003/1.

Продажа через публичное предложение происходит в случае, когда аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом цену первоначального предложения последовательно уменьшают на «шаг понижения» до цены отсечения, составляющей 50 процентов начальной цены продажи.

Напомним, предыдущий аукцион в электронной форме должен был состояться 9 августа этого года. Однако никто не заинтересовался четырьмя вагонами класса люкс.

Заявки на участие в новых торгах принимали по 21 сентября этого года. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме была назначена в 11:00 28 сентября 2017 года. Как указано в реестре процедур и предложений, торги не состоялись. В перечне претендентов, допущенных и не допущенных к участию, пустые строки.

*** Поезд «Сияние Севера» был приобретен республикой в лизинг более чем за 300 миллионов рублей. Его представили в августе 2011 года. Поезд состоит из вагонов повышенной комфортности: вагона с шестью купе класса «Бизнес», вагона с пятью купе увеличенного размера класса «Люкс», вагона-ресторана на 24 посадочных места, вагона-салона на шесть VIP-пассажиров.

Планировалось, что между Коми, Москвой, Московской, Ярославской, Архангельской, Вологодской областями и Ямало-Ненецким автономным округом будет подписано соглашение, которое объединит усилия по продвижению тура по северу России и позволит дать толчок развитию туристического бизнеса в стране. Об этом говорил и руководитель региона Вячеслав Гайзер.

В апреле 2014-го «Сияние Севера» по частям сдали в аренду. Балансовая стоимость вагонов в апреле 2016-го составляла 334,2 миллиона рублей.

Но, так как состав оказался невостребованным, а затраты на его содержание составляют около 11 миллионов рублей в год, в марте 2016-го его было решено поменять на современные вагоны или продать: предложения купить состав были разосланы компаниям-перевозчикам и в организации, работающие в сфере туризма.

В октябре 2016-го состав выставили на продажу, но заинтересованных в покупке не оказалось, аукцион признали недействительным. В 2017 году торги повторили.

Да кому ты нужен: краткая история поезда «Сияние Севера»

Фото с сайта rkomi.ru