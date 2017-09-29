Найденных на трассе в коробке медвежат-сирот откормили и вернули в леса Коми

Вечером 12 апреля в дежурную часть Усть-Куломского района поступило необычное сообщение от жителя поселка Кебанъель. Он рассказал, что на перекрестке автодороги Сыктывкар – Носим находится коробка с двумя медвежатами. На место выехали представители сразу нескольких служб. Медвежата, которым на вид не более полутора месяцев, сидели в картонной коробке. Когда сотрудники полиции подошли к ним, животные проявили любопытство, стали обнюхивать людей, а после охотно пошли на руки к полицейским. Детенышей доставили в отдел полиции, где они провели всю ночь. Медвежата быстро освоились и вскоре стали бродить по коридорам. Стражи порядка в шутку назвали одного Усть, а второго – Кулом. Утром 13 апреля животных передали специалистам районного охотнадзора.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, всего весной 2017 года в разных районах Коми обнаружили четырех медвежат в возрасте 2-3 месяцев, которые по неизвестным причинам остались без попечительства медведиц. Специалисты Торопецкой биостанции «Чистый лес» из Тверской области забрали их для реабилитации. После нее 26 сентября медвежат, набравших массу тела от 25 до 30 килограммов и подготовленных по авторской методике эколога Валентина Пажетнова к дальнейшей самостоятельной жизни, перевезли в Коми и выпустили в Княжпогостском районе на максимальной удаленности от населенных пунктов.

*** Найденного весной 2016 года под Ухтой медвежонка тоже после реабилитации на тверской биостанции вернули в естественную среду обитания. До этого в 2015 году жители койгородского поселка Койдин приютили у себя медвежонка, который застрял в болоте и несколько дней не мог из него выбраться. Затем они отдали его артистам омского цирка.

*** Валентин Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Он стал известен благодаря деятельности в области охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот.

Фото предоставило министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми