Экс-начальника криминальной милиции Коми задержали по делу о растрате бюджетных средств на Камчатке

По данным пресс-службы МВД, в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушения обнаружены при строительстве одного из объектов управления.

По собранным сотрудниками ведомства материалам возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса.

Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело. В ходе его расследования начальник УМВД по Камчатскому краю А.Сидоренко задержан. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности.

Как пишет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», 54-летний генерал, который возвращался из отпуска, был задержан в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отправлен в Хабаровск в сопровождении следователей.

В материале издания говорится, что 3 июля 2009 года между отделом организации капитального строительства УВД по Камчатскому краю и ООО «КамчатПроект» был заключен государственный контракт на выполнение изыскательских и проектных работ для строительства объекта «База авиационного отряда специального назначения в городе Петропавловске-Камчатском». Подрядчик должен был сдать работу не позже, чем через 16 месяцев - в ноябре 2010 года. Планировалось, что сам вертодром будет построен до 25 декабря 2015 года. На строительство объекта УМВД по Камчатскому краю, выступавшее заказчиком, получило более 200 миллионов рублей.

Как позже установило следствие, проектирование было доверено компании, которая не имела на это специальной лицензии. Тем не менее, 23 сентября 2011 года было утверждено положительное заключение госэкспертизы по разработанному проекту. В октябре 2013 года департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского отказал УМВД по Камчатскому краю в выдаче разрешения на строительство со ссылкой на несоответствие представленных документов Градостроительному кодексу. Впоследствии истцу все же было выдано разрешение от 4 ноября 2013 года на строительство объекта, на основании которого УМВД заключило контракт со строительной организацией ООО «АиР» на выполнение строительно-монтажных работ. Работы не были выполнены в срок, но деньги подрядчикам все же были переведены. А 13 апреля 2016 года приказом управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений городской администрации разрешение на строительство было отменено со ссылкой на предоставление при его получении недостоверных документов.

В июне 2016 года возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении сотрудницы тыла краевого УМВД Татьяны Фиалка, которая перевела 3,5 миллиона рублей подрядчику за невыполненные работы на авиабазе в Халактырке.

Еще тогда источники в силовых структурах говорили, что фигурантом скандала может стать и сам начальник УМВД А.Сидоренко, чьи подписи, по некоторым данным, были обнаружены в сдаточных формах отчетности о фактически выполненных работах.

*** В органы внутренних дел Коми А.Сидоренко пришел в 1985 году на должность оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Куратовского райиспокома Сыктывкара. С 1993 по 2001 годы руководил уголовным розыском Воркуты. Затем возглавлял криминальную милицию Сыктывкара. На пост первого заместителя министра внутренних дел по Коми был назначен в июле 2008 года. В 2011 году А.Сидоренко перешел в полицию Камчатки.

Начальник криминальной милиции Коми Александр Сидоренко: «Мы всегда помним, что за каждым обращением или заявлением - судьба человека»

Фото Катерины Клепиковской