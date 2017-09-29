Гостям и жителям столицы Коми откроют секреты долголетия

На площадке Дома дружбы народов Коми утром 2 октября состоится акция: «Хорошая память – активное долголетие», приуроченная ко Дню пожилых людей и Году добрых дел в республике.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Коми, для жителей и гостей Сыктывкара выступит врач невролог, паркинсонолог, руководитель Центра нейродегенеративных заболеваний (Санкт-Петербург) Ирина Милюхина. Тема лекции: «Здоровый образ жизни – залог здоровой памяти».

Специалисты Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера предложат тестирование участникам акции для выявления проблем с памятью, с последующим консультированием.

Все желающие смогут пройти комплексное обследование в Центре здоровья, куда войдут:

- экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ (кардиовизор);

- смокилайзер (измерение уровня содержания оксида углерода в выдыхаемом воздухе);

- комплексная биоимпедансметрия, определение индекса массы тела;

- экспресс – анализ уровня глюкозы и холестерина в крови;

- консультация врача терапевта.

Обследование проводится бесплатно. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Мероприятие состоится по адресу: Сыктывкар, улица Ленина, 74, время проведения – с 9:00 до 13:00.

Фото Елены Кабаковой