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17:06 Гостям и жителям столицы Коми откроют секреты долголетия
Все желающие 2 октября смогут пройти комплексное обследование.
На площадке Дома дружбы народов Коми утром 2 октября состоится акция: «Хорошая память – активное долголетие», приуроченная ко Дню пожилых людей и Году добрых дел в республике.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Коми, для жителей и гостей Сыктывкара выступит врач невролог, паркинсонолог, руководитель Центра нейродегенеративных заболеваний (Санкт-Петербург) Ирина Милюхина. Тема лекции: «Здоровый образ жизни – залог здоровой памяти».
Специалисты Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера предложат тестирование участникам акции для выявления проблем с памятью, с последующим консультированием.
Все желающие смогут пройти комплексное обследование в Центре здоровья, куда войдут:
- экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ (кардиовизор);
- смокилайзер (измерение уровня содержания оксида углерода в выдыхаемом воздухе);
- комплексная биоимпедансметрия, определение индекса массы тела;
- экспресс – анализ уровня глюкозы и холестерина в крови;
- консультация врача терапевта.
Обследование проводится бесплатно. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Мероприятие состоится по адресу: Сыктывкар, улица Ленина, 74, время проведения – с 9:00 до 13:00.
Фото Елены Кабаковой
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