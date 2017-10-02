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Понедельник, 02 октября 2017, 06:07
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06:07
От летающих пельменей до Брижит Бардо: какие вопросы удивили участников интеллектуального биатлона в Сыктывкаре

Турнир организовали сотрудники Коми филиала «Ростелекома» в честь Дня компании.

Император Александр III 25 сентября утвердил положение «Об устройстве городских телефонных сообщений», предоставив право предпринимателям заниматься развитием телефонной связи. Именно эта дата стала отправной точкой появления в России частных телеком-предприятий. А с 2014 года 25 сентября отмечается день «Ростелекома».

В этому году «день рождения» компании Коми филиал решил отметить по-особенному, пригласив сотрудников поучаствовать в интеллектуальном биатлоне. Команды сформировались менее чем за час. Соперниками связистов стали журналисты из информагентств «КомиОнлайн», «Комиинформ», «БНК», медиацентра Verbum, журнала «Регион» и газеты «Республика», студенты Сыктывкарского госуниверситета и работники республиканского Центра информационных технологий.

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Поединок состоялся в Сыктывкаре 27 сентября. В огромном зале собрались 60 игроков, большинство из которых представляли различные подразделения Коми филиала «Ростелекома».

Интеллектуальный биатлон — это командная игра, нечто среднее между викториной и «Что? Где? Когда?». Ведущий задает вопрос — посовещавшись, игроки каждой команды записывают ответ на бланках. Результат считается не в баллах или очках, а в секундах и минутах (например, за правильный ответ можно получить 40 секунд, за неверный — на 20 секунд больше, или целую штрафную минуту за ). Побеждает тот, кто придет к финишу быстрее остальных команд.

Задания для биатлона подготовил руководитель Лиги интеллектуальных игр в Коми Алексей Рогачев, он же и курировал соревнования. Игра состояла из пяти этапов.

Первый блок вопросов касался высказываний известных людей и не менее знаменитых героев кинематографа и телевидения. Например, нужно было вспомнить фразу Удава из «38 попугаев»: «У меня есть мысль, и я ее думаю». Судя по аплодисментам после каждого ответа, большинство команд легко справлялись с заданиями.

Затем надо было по фотографии памятника угадать город, где он находится, — ведь всем известно, что пес Хатико может быть только в Токио, а один из двенадцати стульев — в Одессе.

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После первого тура лидировали команды сотрудников «Ростелекома», хотя в начале ведущий предполагал, что победителями станут студенты Сыктывкарского госуниверситета, которые часто играют в «Что? Где? Когда?».

Второй блок вопросов был посвящен деятельности компании, для этого А.Рогачев прочитал множество новостей и статей в корпоративных изданиях «Ростелекома». Задания оказались сложными: не все знали, что оператор сотрудничает с КамАЗом, опередил Катар по внедрению облачных технологий, вместе с энергетиками внедрил технологию передачи данных о ЖКУ, установил контейнеры для сбора старых батареек. Многих удивило, что в Ижевске играют в пельменьтон – удмуртский вариант бадминтона с использованием вместо воланчика пельменей.

Новая серия фотографий была разнообразнее: все угадали, что на снимке с зеброй не хватает участников группы «Битлз», что молодая девушка в будущем станет всемирно известной Брижит Бардо, а маленький мальчик — Владимиром Высоцким.

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После второго тура вперед вырвались журналисты. Следующая команда дышала им в спину, отставая всего на 20 секунд.

Последний забег оказался музыкальным. Прослушав отрезок песни, надо было ответить, о какой птице, реке или дереве упоминается в композиции. Работники СМИ ошиблись только в одном случае из десяти, что позволило прийти к финишу первыми. Второе место заняла команда «Ростелекома», третье — студенты СГУ.

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Музыка звучала не только во время викторины — перед собравшимися выступили солистки республиканского театра оперы и балета Анастасия Марараш и Ксения Шабалина, скрипач Дмитрий Федореев исполнил популярную во всем мире «Despasito».

Все участники биатлона получили в подарок от компании спиннеры, а журналисты — умные часы.

Фото пресс-службы Коми филиала «Ростелекома» и Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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