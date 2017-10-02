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Понедельник, 02 октября 2017, 14:40
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Жители Коми могут сдать декларацию о доходах в центрах «Мои документы»

Там же принимают заявления на доступ в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Со 2 октября во всех центрах и офисах «Мои Документы» принимают декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе от физических лиц, а также заявления о доступе к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Обратиться за новыми услугами можно в любой удобный центр «Мои Документы», минуя обращение в налоговые инспекции, сообщает пресс-служба МФЦ Коми.

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц. Также декларацию 3-НДФЛ могут заполнить и сдать граждане, желающие получить налоговый вычет (вернуть часть уплаченного налога). Например, при затратах на платное лечение, обучение, покупке жилья.

Подача декларации 3-НДФЛ и прием заявлений на подключение к личному кабинету налогоплательщика возможно во всех 238 окнах центров и офисов «Мои Документы» в Коми.

Подключиться к личному кабинету налогоплательщика можно и не выходя из дома. Для этого граждане, зарегистрированные на едином портале госуслуг и ранее подтвердившие в центрах «Мои Документы» свою учетную запись, могут использовать для входа реквизиты доступа к порталу госуслуг.

Режим работы и адреса центров и офисов «Мои Документы» указаны здесь.

Получить необходимую информацию и консультацию о предоставлении услуг можно по бесплатному телефону 8-800-200-82-12, а также, на приеме у специалистов центров и офисов «Мои Документы» по предварительной записи.

Ранее МФЦ в Коми начал выдавать разрешения охотникам на отстрел животных.

Фото пресс-службы главы Коми

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