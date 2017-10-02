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Понедельник, 02 октября 2017, 15:58
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Жителя Коми обвинили в похищении семи миллионов рублей у знакомых и фирм

Сыктывкарец занимал деньги у одних знакомых, чтобы вернуть часть средств другим.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сыктывкара, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, при расследовании уголовного дела установлено, что в течение трех лет обвиняемый под предлогом развития бизнеса занимал деньги у своих знакомых. Большинство граждан, чтобы одолжить сыктывкарцу деньги, оформляли на себя кредиты.

Обвиняемый входил в доверие к своим знакомым и убеждал их в том, что будет выплачивать задолженность перед банками. Создавая видимость добросовестного исполнения обязательств, житель Сыктывкара занимал деньги у одних знакомых, чтобы вернуть часть средств другим кредиторам. Однако мужчина не выполнил своих обещаний. В результате он задолжал восьми своим знакомым более 2,8 миллиона рублей. Кроме того, он обманом похитил еще порядка четырех миллионов рублей у двух кредитных потребительских кооперативов. Действовал житель столицы Коми по аналогичной схеме: взяв кредит, возвращал незначительные суммы, создавая видимость исполнения долговых обязательств.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Криминал
Социум
Мошенникдолгикредиты
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