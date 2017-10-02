Просмотр телепередач назвали главной причиной недосыпа россиян

В среднем работающие граждане не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю.

Специалисты аналитического центра НАФИ, используя данные Росстата, провели опрос и выяснили, что главной причиной недосыпания работающих россиян является чрезмерное увлечение просмотром передач по телевизору. Об этом пишет «Российская газета».

Также часто бодрствование затягивается из-за компьютерных игр и чтения книг. Эти три причины перечислили 37 процентов опрошенных.

Еще 30 процентов невысыпающихся сослались на сверурочную работу. А 23 процента респондентов видят причину недостатка сна в «возрасте и проблемах со здоровьем». Также россиянам мешают спать посторонний шум, бурный досуг вне дома и храп супруга.

Специалисты отметили, что реже остальных высыпаются военнослужащие и квалифицированные специалисты. А больше всех спят самозанятые граждане, рабочие и руководители высшего звена.

В среднем работающие россияне не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю (такой же показатель был зафиксирован специалистами и в прошлом году, отмечает издание). Переплату российских работодателей за неэффективность из-за недосыпания сотрудников оценили в 190 миллиардов рублей в месяц.

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