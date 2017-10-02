КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 02 октября 2017, 16:40
  • 463
  • 0
  • 1

Просмотр телепередач назвали главной причиной недосыпа россиян

В среднем работающие граждане не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю.

Специалисты аналитического центра НАФИ, используя данные Росстата, провели опрос и выяснили, что главной причиной недосыпания работающих россиян является чрезмерное увлечение просмотром передач по телевизору. Об этом пишет «Российская газета».

Также часто бодрствование затягивается из-за компьютерных игр и чтения книг. Эти три причины перечислили 37 процентов опрошенных.

Еще 30 процентов невысыпающихся сослались на сверурочную работу. А 23 процента респондентов видят причину недостатка сна в «возрасте и проблемах со здоровьем». Также россиянам мешают спать посторонний шум, бурный досуг вне дома и храп супруга.

Специалисты отметили, что реже остальных высыпаются военнослужащие и квалифицированные специалисты. А больше всех спят самозанятые граждане, рабочие и руководители высшего звена.

В среднем работающие россияне не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю (такой же показатель был зафиксирован специалистами и в прошлом году, отмечает издание). Переплату российских работодателей за неэффективность из-за недосыпания сотрудников оценили в 190 миллиардов рублей в месяц.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Общество
Социум
утрорежим днясоцопросработоспособность
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Специалист по документам в инженерный отдел
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 30000 до 32000 RUR

Продавец магазина "Магнит"
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 24000 до 25000 RUR

Продавец магазина Магнит-Косметик
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 25000 до 25500 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика