В Емве возбудили дело в связи с превышением концентрации формальдегида в квартирах переселенцев

Поднятая активистами проблема о превышении концентрации вредных веществ в новых домах для переселенцев в Емве Княжпогостского района стала поводом к возбуждению уголовного дела. На обращение общественников в прокуратуре района дали ответ – проведена проверка, нарушения подтвердились, сообщает пресс-служба ОНФ в Коми.

Напомним, сигнал общественники получили от жителей Емвы, переехавших в новые дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в новых строениях, возведенных из так называемых сэндвич-панелей и обшитых снаружи сайдингом, оказалось трудно дышать. Об этом сообщили жители домов по адресам: улица Дзержинского, 138 и 140; улица Коммунистическая, 40, 42, 44, 46; улица Пионерская, 14А и 22А; улица Октябрьская, 29 и 32; улица Гущина, 23.

В прокуратуре Княжпосгосткого района сообщили, что рассмотрели обращения ОНФ в Коми. Проверка показала еще одно серьезное нарушение – гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, установленный муниципальными контрактами, для всех домов в Емве составляет всего 24 месяца. «Это нарушает положения статьи 737 Гражданского кодекса, в котором установлен гарантийный срок для недвижимого имущества – пять лет», – говорится в выводах прокуратуры.

В ответе также сообщается о проведенных в сентябре 2017 года совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Коми исследованиях: в помещениях домов, возведенных для переселенцев в Емве по улице Коммунистическая, 46 и улице Дзержинского, 140, подтверждено превышение среднесуточной концентрации в воздухе формальдегида и аммиака. В прокуратуре сообщили, что тем самым работы по строительству всех жилых помещений данных домов не отвечают требованиям жизни или здоровья потребителей, то есть проживающих в домах граждан.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, по факту превышения содержания формальдегида в квартирах одного из жилых домов возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет выяснено, соответствовали ли виды и объемы работ проекту строительства дома, а также актам приемки работ. Будет установлено, какие использовались при строительстве материалы, имеется ли на них подтверждающая документация, соответствовало ли содержание формальдегида в жилых помещениях установленным требованиям.

Фото пресс-службы ОНФ по Коми