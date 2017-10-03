Роспотребнадзор объяснил, в чем опасность спиннеров

В июле Роспотребнадзор решил провести исследование с целью выяснить, как спиннеры влияют на психику детей, объяснив, что в России отмечается «агрессивное продвижение» в детской и подростковой среде.

По итогам экспертизы специалисты Роспотребнадзора заключили, что спиннеры могут быть опасны для детей из-за обилия мелких деталей, на психику же они не оказывают отрицательного влияния. Об этом говорится в материале «Российской газеты».

Не имеет игрушка и каких-либо «ярко выраженных положительных качеств», пояснили специалисты, тем самым подтвердив ее бесполезность и кратковременную популярность.

В Роспотребнадзоре напомнили об актуальности июльских рекомендаций по использованию спиннеров. В частности, посоветовали не покупать изделия с резким химическим запахом и повышенным шумом. Также специалисты отметили, что с игрушками, у которых есть светящиеся элементы и «часовые» батарейки, маленькие дети должны играть под присмотром взрослых.

Аналогичные рекомендации дали также в Комиссии по безопасности продукции потребителей США (CPSC), передает РИА «Новости». Специалисты CPSC подчеркнули, что работающие на батарейках спиннеры могут загореться. Чтобы свести к минимуму такой риск, следует пользоваться оригинальным зарядным устройством - оно обычно идет в комплекте с игрушкой.

*** Спиннер, он же фиджет-спиннер — развлекательная вращающаяся игрушка. В центре спиннера находится подшипник, а вокруг него расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей.

Фото Антонины Лапуньковой