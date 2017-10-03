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11:46 Работа школы в Корткеросском районе приостановлена из-за грязной воды
Суд закрыл ее на 30 суток.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, при проведении плановой проверки в сентябре в школе села Большелуг Корткеросского района отобрали пробу питьевой воды из водопроводного крана на пищеблоке учреждения. По результатам лабораторных исследований установили несоответствие питьевой воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
В нарушение санитарно–эпидемиологических требований школа не обеспечена безопасной питьевой водой, что создает угрозу для здоровья детей и персонала.
Специалисты возбудили дело об административном правонарушении. Корткеросский районный суд 29 сентября вынес постановление и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности школы на 30 суток. Решение суда вступило в законную силу.
Фото с сайта pixabay.com
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